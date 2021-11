PS5, sorpresa: una nota esclusiva console uscirà prima del previsto!

Non solo rinvii. Ogni tanto, fortunatamente, qualche gioco viene pubblicato anche prima del previsto. In questo caso parliamo di Sifu, il gioco a tema arti marziali giapponesi: in agosto, il titolo di casa Soclap (team di sviluppo francese che sviluppò l’ottimo Absolver) ricevette la sua prima data di uscita, fissata per il 22 febbraio 2022. Oggi, decisamente a sorpresa, gli sviluppatori hanno però annunciato la nuova release date per l’esclusiva console PS5 e PS4.

A differenza di annunci del genere, dove molto spesso una data di uscita viene rinviata, nel caso di Sifu è stata addirittura anticipata. Nel corso della giornata odierna, infatti, Soclap ha aggiornato la release date ed ora il suo gioco è previsto per l’8 febbraio 2022, con ben due settimane di anticipo. L’annuncio è arrivato come di consueto dai canali social di PlayStation: i giocatori PS5 e PS4 potranno dunque giocare a Sifu con qualche giorno di anticipo. Una buona notizia, considerati i tanti rinvii degli ultimi mesi, incluso anche il nuovo Saints Row.

Per celebrare l’uscita della nuova esclusive console PS5 e PS4, Sony e Soclap hanno deciso di pubblicare un altro trailer. Il filmato, che trovate subito qui in basso, mostra alcune scene di gameplay già viste e si conclude con l’animazione della nuova data di uscita, fissata appunto per l’8 febbraio 2022 rispetto al giorno precedentemente comunicato.

Good news — Sifu now launches on PS4 and PS5 February 8 🤜💥 Stay tuned, you're minutes away from new details on how combat and progression works in @sloclap's kung fu adventure pic.twitter.com/HBo1Ka5qUd — PlayStation (@PlayStation) November 18, 2021

Nonostante siamo certi che questa nuova data di uscita valga per PS5 e PS4, non ci sono ancora parole in merito alla versione PC. Presupponiamo, ovviamente, che il titolo sarà disponibile anche su Epic Games lo stesso giorno, ma al momento in cui scriviamo i canali social di Soclap sono rimasti silenziosi. In aggiunta, la pagina prodotto di Sifu non si è ancora aggiornata e dunque è impossibile conoscere con certezza la data di uscita della versione PC. Come sempre, restiamo in attesa di eventuali chiarimenti in merito da parte dello sviluppatore parigino.