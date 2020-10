PS5: spazio dell’SSD praticamente confermato da un’immagine ufficiale

Siamo finalmente giunti a un mese esatto dal lancio di PS5 in Europa, e sebbene Sony ci ha fornito tutte le informazioni più importanti riguardanti la console next gen, c’è ancora qualcosa che non è stato del tutto confermato. Parliamo dello spazio a disposizione dell’SSD, il quale in questi ultimi mesi è stato oggetto di diverse voci di corridoio che non hanno entusiasmato del tutto gli appassionati di PlayStation.

Qualche settimana fa infatti, ha inziato a spargersi sulla rete un rumor che metteva al centro la quantità di spazio libero proposto dall’SSD di PS5. Stando a questa voce, la console di prossima generazione Sony avrebbe 664 GB di spazio nel proprio SSD. Mentre la compagnia giapponese non è ancora intervenuta per smentire o confermare questo rumor, una nuova immagine apparsa in rete sembra far tornare in auge la precedente voce di corridoio.

L’immagine, che è stata mostrata anche in un video su YouTube di YoungYea, mostra uno pezzettino nuovo dell’interfaccia utenti di PS5 in cui è possibile vedere quanta memoria è stata occupata. Com’è possibile vedere chiaramente, lo spazio totale dell’SSD della console Sony sarà di 825 GB della ma gli utenti potranno attingere solamente a 644 GB a causa del sistema operativo che si prende il 20% dello spazio totale a disposizione.

Sebbene l’immagine sembra del tutto affidabile, al momento non abbiamo alcuni chiarimento e nemmeno una conferma che arrivi direttamente da Sony. Non ci resta quindi che attendere per capire meglio uno degli ultimi grossi punti interrogativi rimasti su PS5. Cosa ne pensate della possibilità che PlayStation 5 abbia 664 GB di spazio libero nel proprio SSD? Fateci sappere la vostra opinione a riguardo con un commento nella sezione dedicata.