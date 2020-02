PS5: specifiche tecniche e funzioni innovative confermate da GameStop

PS5 ancora non vuole farsi vedere e gli appassionati stanno perdendo la pazienza, sopratutto dopo le nuove informazioni svelate da Microsoft su Xbox Series X. Il colosso giapponese avrà di certo una precisa strategia per la comunicazione delle informazioni sulla propria console di nuova generazione, ma i giocatori, in qualche modo, stanno venendo a conoscenza di alcune informazioni. Oltre a quanto emerge tramite i brevetti, infatti, ora possiamo scoprire specifiche tecniche e funzionalità di PS5 grazie a GameStop.

Tom’s Guide, infatti, afferma che il sito USA di GameStop ha involontariamente pubblicato per alcuni minuti una scheda che mostra tanti dettagli su PS5. Cosa c’era scritto? Per iniziare, PS5 supporterà la risoluzione 8K, avrà un chip custom a 8 core di AMD, un chip audio 3D, un SSD interno iperveloce, la piena retrocompatibilità con tutto il catalogo PS4 e PS VR (e sarebbe quindi da escludere PS3, PS2 e la prima PlayStation). Infine, viene confermato ray-tracing con hardware dedicato.

Si parla anche dei grilletti adattivi del controller di PS5, del feedback aptico e funzionalità evolute non meglio precisate: pare quindi che ci sia ancora da scoprire qualcosa di particolare sul Dualshock 5. Tutte queste cose, però, erano più o meno note. La parte più interessante è legata all’interfaccia di PS5 che viene descritta come una rivisitazione di quella di PlayStation 4: lo scopo della nuova dashboard sarà sopratutto di mostrare all’utente cosa sta succedendo in un gioco senza nemmeno doverlo avviare, svelando dettagli sulle modalità multigiocatore disponibili e le missioni single player attive.

Tante conferme e qualche dettaglio extra: ovviamente non si tratta di informazioni ufficiali, ma è comunque più di quanto sta svelando Sony. Diteci, quali sono le vostre speranze per PS5?