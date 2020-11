PS5: spedizioni in ritardo? Colpa delle dimensioni della console

Proprio nella giornata odierna gli utenti europei sono pronti ad accogliere nelle proprie abitazioni PS5. Nei mesi scorsi sui social la nuova console di casa Sony è stata protagonista di battute nei confronti del suo design, secondo molti “grossa” rispetto alla sua concorrente. In queste ore i corrieri del Regno Unito stanno avendo particolari problemi causati dal trasporto di questa ritenuta troppo ingombrante.

La nota catena inglese GAME, la più colpita, ha addirittura inviato un’email ai suoi clienti per spiegargli il problema. “A causa della domanda di PS5 sul mercato inglese e delle dimensioni del prodotto, il lancio si è dovuto scontrare con delle difficoltà in tutto il Regno Unito, che hanno colpito tutti i negozi e i corrieri.” Una questione davvero spinosa per tutti gli appassionati che oggi aspettavano la nuova console targata Sony. Abbiamo parlato recentemente dell’incremento della domanda sull’offerta e di quando oggi il sito di Unieuro e Mediaworld sia andato in tilt dovuto ad una seconda ondata di stock.

La catane inglese ha provato di suo ad aggirare il problema ingaggiando più corrieri, ma non c’è stato nulla da fare. Alcuni sfortunati non riceveranno oggi la loro amata console. Per ora i casi si sono riscontrati solo nel Regno Unito, quindi gli appassionati del Bel Paese dovrebbero stare relativamente tranquilli anche perché non abbiamo ricevuto per ora nessuna notizia riguardante ritardi per colpa della grandezza della console. GAME ha infine dichiarato che le altre PS5 in consegna faranno ritardo di massimo un giorno, causando malumore da parte degli stessi utenti che si sono sfogati attraverso i social.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete avuto problemi con la consegna della vostra PS5?