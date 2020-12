PS5: spende un sacco di soldi per un mattone, letteralmente

I giorni precedenti all’uscita di PS5, ma soprattutto quelli successivi, sono stati una vera e propria corsa alla console per tutti coloro che no sono riusciti a prenotarne una durante i mesi scorsi. Dopo che PlayStation 5 è andata sold out nel giro di pochissimi minuti, Sony ha più volte ribadito che nuove scorte sarebbero arrivate sia prima che dopo Natale. Per il momento c’è grande attesa, ma sono in molti ad aver acquistato la console tramite i vari rivenditori provati online.

Tra le piattaforme più in voga in questi c’è eBay, luogo in cui un uomo statunitense di 38 anni è riuscito a vincere un’asta portandosi a casa una PS5 al prezzo di 900 Dollari. Tutto bene fin qui, sfortunatamente però, una volta arrivata a casa la console l’uomo ha trovato nella scatola una pessima sorpresa. Niente console, ma solamente un grosso pezzo di cemento ha fatto capolino una volta che l’uomo ha aperto la confezione.

La polizia della città di Orem, ha dichiarato che si aspetta che l’uomo riesca ad riottenere i soldi spesi tramite il sistema di protezione sugli acquirenti di eBay. Al momento però, la situazione rivendite online di PS5 rimane ancora preoccupante. Sono ancora tantissime le console next gen di Sony che vengono vendite a prezzi a dir poco folli, e in molti casi c’è il rischio di incappare in brutte soprese come capitato a questo giocatore americano.

Il nostro consiglio quindi, è quello di attendere con pazienza che Sony annunci la messa in commercio delle nuove scorte di PS5 che, come ricordato più volte, dovrebbe avvenire sia prima che dopo il Natale. Cosa ne pensate di questa pessima esperienza avuta da questo giocatore trentott’enne? Siete riusciti a portarvi a casa una PlayStation 5 in questo periodo? Fatecelo sapere lasciando un commento.