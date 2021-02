PS5: spende una follia per una console di 3 metri, poi la regala

PlayStation 5 è pressoché introvabile, e a quanto pare nuove e consistenti scorte non verranno immesse sul mercato prima dell’estate 2021. Nell’attesa c’è chi si è già messo il cuore in pace e attenderà con pazienza il momento giusto per portarsi a casa una console. Oppure c’è chi decide di spendere un vero e proprio capitale per acquistare una PS5 molto speciale, ed è questo il caso di uno youtuber.

In uno dei suoi più recenti video, ZHC ha mostrato quello che è stato il suo ultimo acquisto: la PS5 più grande del mondo. La console è altra oltre 3 metri e pesa la bellezza di 227 chili, con lo youtuber che ha confermato di averla pagata uno sproposito, 70.000 Dollari. Il tutto per farla apparire in un video, personalizzarla e poi, dulcis in fundo, donarla ad un gruppo tra i suoi oltre 19 milioni e passa followers.

A questa storia da numeri da capogiro si vanno ad aggiungere anche le oltre 100 ore passate a personalizzare la PS5 più grande del mondo, che ovviamente, al suo fianco ha anche un controller DualSense più che adeguato alle proprie dimensioni. Il tutto ovviamente è stato prontamente documentato e inserito nell’ultimo video pubblicato sul canale di ZHC, il quale alla fine vede lo youtuber regalare la PlayStation 5 gigante e personalizzata ad un gruppo di suoi fans.

Abbastanza curioso il fatto di non riuscire a trovare facilmente in giro una PlayStation 5, ma è ben presente una versione di oltre 3 metri e 200 e passa chili. Cosa ve ne pare di questo progetto portato avanti dallo youtuber ZHC? Vi piacerebbe avere una console gigante da personalizzare totalmente a vostro piacimento? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata.