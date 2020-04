PS5: l’SSD e la tecnologia Atom View faranno da supporto al PlayStation VR 2?

Giusto in questi giorni si sta tornando a parlare insistentemente di PlayStation 5 grazie a diversi rumor. Tra queste voci di corridoio spiccano alcune delle possibilit date in cui verranno presentati giochi, console e tutti gli ultimi dettagli di PS5. Come se ciò non bastasse, sul web si sta tornando a discutere anche del futuro della realtà virtuale in casa Sony, con dei risvlolti che sembrano essere particolarmente stuzzicanti per gli appassionati del PlayStation VR.

Il tutto è nato grazie a Najbox, un utente di Reddit che in questi ultimi giorni ha voluto condividere un proprio pensiero. L’utente si è focalizzato molto sul cercare di intuire il ruolo di Atom View, un’azienda che è stata acquisita da Sony nel 2018 e che ha nel proprio curriculum la creazione di una nuova tecnologia di render in tempo reale.

Stando alle ricerche effettuate dall’utentem, tale tecnologia necessita di una velocità di caricameto elevata e di poca potenza di calcolo per funzionare. Queste informazioni sembrano combaciare alla perfezione con l’SSD implementato all’interno di PS5, il che sembra suggerire che un possibile modello di PlayStation VR 2 possa trarre il massimo dalle specifiche tecniche della console next gen Sony.

In questo momento non sappiamo molto altro di ufficiale riguardo a PS5, e Sony non ha ancora presentato nè la console e tantomeno un nuovo modello di PS VR. Stando a dei recenti rumor però, sembra che nei primi giorni di giugno potremmo assistere all’evento di presentazione ufficiale di PlayStation 5, e quello potrebbe essere il momento giusto per avere più delucidazioni riguardo al futuro della realtà virtuale made in Sony. Cosa ne pensate dei questa speculazione fatta dall’utente Najbox?