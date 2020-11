PS5: SSD poco capiente? C’è un modo semplice per risparmiare spazio

Sono stati parecchi i temi di discussione dal momento in cui abbiamo assistito alla presentazione di PlayStation 5. Tra i più dibattuti una grossa fetta di utenza si è concentrata sull’SSD e sullo spazio libero che avrebbe avuto la console Sony. Ora che PS5 è uscita al di fuori dell’Europa, e molti giocatori hanno finalmente potuto mettere le mani sul sistema di gioco, è apparso in rete anche un semplice modo per risparmiare spazio proprio sull’SSD.

L’idea è stata proposta per la prima volta da un utente su Reddit, il quale ha deciso di condividere questo metodo con tutti i giocatori così da rendere semplice ottenere un po’ più di spazio libero da tenere in considerazione. Tale Steegsa, si è accorto che mentre stava giocando ad Astro’s Playroom, sono stati usati 500 MB dello spazio di archiviazione a causa dei vari video e screenshot che il sistema ha registrato durante la raccolta dei vari trofei del titolo.

Il consiglio proposto dal ragazzo, è quello di disattivare la funzione che registra i video e le immagini relative all’ottenimento di un nuovo trofeo sui vari giochi. Questo ovviamente sempre se non siete legati a quel tipo di ricordo, ma se non siete interessati a tornare a riguardare quei momenti di gioco sulla vostra PS5, questo è sicuramente un modo molto semplice per risparmire dello spazio libero sull’SSD della console.

Comunque, come ricorda anche l’utente su Reddit, potrete andare a riattivare la funzione nel momento in cui avrete un’altro SSD da affiancare alla PS5. Cosa ne pensate di questo metodo molto semplice per liberare spazio sull’SSD di PS5? Attuerete questa scelta quando avrete finalmente a vostra disposizione la console next gen Sony? Diteci la vostra con un commento.