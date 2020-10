PS5: l’SSD è veloce? Dovreste vedere quello di Xbox con DOOM!

Ora che cominciano ad uscire fuori i primi risultati sulle prove su strada delle nuove console, emergono nuovi ed affascinanti dettagli su PS5 e Xbox Series X. Le due console di prossima generazione sono state protagoniste di un estate all’insegna del futuro, ma a differenza dei passati cambi generazionali, il passaggio che ci vedrà entrare nella nona generazione videoludica non ci ha ancora permesso di mettere le mani sopra le due nuove piattaforme da gioco.

C’è però chi ci è già riuscito, e nel corso degli ultimi giorni stanno venendo fuori diverse informazioni su entrambe le console. In particolare si torna a parlare di SSD, una delle colonne portanti di tutta la comunicazione fatta da Sony e Microsoft nei mesi passati. Abbiamo assodato proprio lo scorso fine settimana quanto l’SSD agevoli i tempi di caricamento, quasi impercettibili, in un dei titoli di lancio di PS5; ovvero Godfall, ed ora scopriamo anche le carte in tavola di Xbox Series X.

Ora alcuni utenti hanno iniziato a postare su Twitter una clip video che mostra i tempi di caricamento di DOOM Eternal su Xbox Series X. Esattamente come visto con Godfall su PS5, ci troviamo davanti a dei caricamenti decisamente più brevi rispetto a quanto siamo stati abituati nelle scorse generazioni. Nel caso specifico di DOOM Eternal, possiamo vedere come i caricamenti del titolo siano scesi su Xbox Series X a soli 5 secondi.

Mentre ci avviciniamo alle data di uscita di Xbox Series X e PS5, le informazioni su entrambe le console next gen si stanno andando a completare sempre più come un puzzle. Vi ricordiamo che le sue console usciranno rispettivamente il prossimo 10 e 19 novembre. Cosa ne pensate dei tempi di caricamento di DOOM Eternal su Series X?