Continua la nostra rassegna di offerte dedicate al Prime Day 2023, in quello che è un campionario di sconti che, come vi stiamo raccontando, ha davvero pochi eguali se paragonato alle offerte degli ultimi mesi, al punto che molti dei prezzi proposti sono addirittura i più bassi mai proposti dal portale, anche al netto degli ultimi saldi del Black Friday!

Le offerte del Prime Day, insomma, sono davvero tantissime ma, tra le varie, abbiamo pensato di segnalarvi quella relativa a questo ottimo bundle PlayStation 5 che, comprensivo dello splendido Final Fantasy XVI, è oggi venduto da Amazon con uno sconto dell’11%!

Uno sconto niente male, specie considerando che parliamo di un bundle freschissimo, vista l’uscita davvero recente di FF XVI e che, grazie ai Prime Day, potrà essere vostro a soli 549,99€, anziché gli originali 619,99€, ma solo a patto che siate clienti Prime, visto che le offerte Prime Day sono, come sempre, riservate a chi dispone di un abbonamento Amazon Prime, senza il quale è impossibile godere delle varie e numerose offerte!

Comprensivo di PS5 in versione “classica”, ovvero con lettore dischi, questo bundle include un pad DualSense e una copia standard di Final Fantasy XVI in versione digitale. Attenzione dunque, non si tratta della versione con gioco fisico, in quanto è ormai prassi per Sony che i suoi bundle non includano più giochi su disco, ma solo codici digitali per cui, onde poter giocare, dovrete disporre di una connessione internet per il download gratuito del gioco dallo store.

E che gioco! Caratterizzato da una netta svolta action, Final Fantasy XVI è un titolo fortemente story driven, la cui trama si dipanerà per un bel po’ di ore, vissute dal giocatore in compagnia di Clive, nuovo e stoico protagonista, animato da un profondo senso di vendetta per i duri traumi vissuti nel corso della sua infanzia che, di fatto, lo hanno reso in età adulta non solo un esule, ma proprio uno schiavo al servizio dell’Impero.

Fortemente ispirato da opere mature come Game of Thrones e, in generale, dalla letteratura fantasy più cupa e violenta, Final Fantasy XVI è una svolta interessante per la tradizione della serie, e si propone come un titolo che scegli di abbandonare i canoni classici del genere JRPG, optando per qualcosa di profondamente diverso.

Indubbiamente si tratta di un capitolo molto particolare, se non proprio controverso ma che, come vi abbiamo raccontato nel corso della nostra recensione, ha dalla sua moltissimi punti di forza che, uniti ad un prezzo davvero vantaggioso di questo bundle PS5, potrebbero certamente invogliarvi all’acquisto.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad acquistare subito il prodotto tramite l’apposita pagina Amazon dedicata all’offerta, ricordandovi ancora una volta che, per godere delle offerte, dovrete disporre obbligatoriamente di un abbonamento Amazon Prime. Vi suggeriamo, inoltre, di monitorare costantemente il nostro portale in occasione di queste frenetiche giornate di Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della ricca tornata promozionale di Amazon!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!