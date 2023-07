Ieri è terminata la promozione lanciata da Sony, che proponeva la PlayStation 5 Standard a 100,00€ in meno rispetto al prezzo di listino di 549,00€. E se vi dicessimo che oggi la console è disponibile a un prezzo ancora più passo su eBay?

La PS5 Standard potrà, infatti, essere vostra a soli 429,00€, per un risparmio di ben 130,00€ rispetto al suo prezzo consigliato. Si tratta di un’offerta davvero ottima per la versione della console con lettore disco, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non rischiare l’esaurimento delle scorte.

La PS5 è un vero e proprio sogno per i giocatori: la sua potenza hardware vi garantirà prestazioni eccezionali, catapultandovi nella nuova generazione del gaming. Potrete godere dei vostri giochi preferiti con una qualità visiva incredibile, grazie al supporto 4K e alla tecnologia Ray Tracing, che rende le già mozzafiato grafiche ancora più realistiche.

La versione Standard della PS5 è dotata anche del comodo lettore disco, permettendovi di sfruttare le versioni fisiche dei giochi e mantenendo il piacere di avere le copie in formato fisico. Inoltre, grazie alla retrocompatibilità con PS4, potrete recuperare tutti i giochi che vi siete persi fino a ora, ampliando ulteriormente la vostra libreria di titoli da esplorare.

E che dire del controller DualSense incluso nella confezione? Questo pad all’avanguardia è il compagno perfetto per le vostre avventure virtuali, offrendovi un’esperienza di gioco unica grazie alle sue innovative funzionalità. Il feedback aptico e i grilletti adattivi vi faranno sentire ogni vibrazione e tensione durante le partite, aumentando l’immersività e rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina eBay dedicata alla PlayStation 5 Standard Edition. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte che l’offerta potrebbero esaurire a breve.

