PS5 ha una strana vite nascosta e a quanto pare tutti ne parlano

Ieri, domenica 4 ottobre 2020, alcuni YouTuber ed esponenti della stampa specializzata giapponese hanno avuto occasione di provare PS5. Come vi abbiamo riportato, sono stati realizzati molteplici video dedicati ad Astro’s Playroom, Devil May Cry 5, Balan Wonderland e Godfall. Abbiamo avuto modo di scoprire tramite le immagini di 4Gamer che PS5 ha una strana vite nascosta. La cosa strana è che tutti ne vogliono parlare.

L’informazione è rimbalzata in occidente tramite The Verge e da lì è passata di sito in sito. A cosa serve questa vite? Non lo sappiamo, sopratutto perché secondo quanto riportato non era permesso toccare PS5 durante la prova. Non è nemmeno stato nemmeno possibile vedere la dashboard.

Le opzioni, sulla base della pura logica, sono varie. Potrebbe trattarsi di una vite necessaria per staccare la scocca bianca e sostituirla comodamente con delle varianti, garantendo così una grande personalizzazione esteriore di PS5. Oppure potrebbe essere un punto d’accesso per inserire un SSD aggiuntivo o sostituire quello presente nella console. Ogni ipotesi, in questo momento, è buona come un’altra visto che a parte una foto non abbiamo altri dati.

Il punto della questione, però, non è tanto la vite in sé e per sé. La parte interessante è che una normale vite abbia scatenato tanto clamore a livello internazionale. La comunicazione di Sony è stata gestita con il contagocce negli ultimi mesi: se in primavera si poteva pensare che fosse una conseguenza di problemi causati dal coronavirus (e del fatto che ogni conferenza ed evento è slittato di mesi, costringendo la società a creare da capo la propria campagna comunicativa e pubblicitaria), oramai è impossibile non pensare che quella di Sony sia un strategia ben precisa.

L’evento dedicato, inoltre, al giappone era sopratutto concentrato sugli influencer che hanno il compito di pubblicizzare al pubblico PS5, più che condividere nuove informazioni. La mancanza di informazioni sta però avendo comunque un effetto, perché calamita l’attenzione di tutti verso qualsiasi dettaglio, anche il più insignificante come una vite qualunque.

A questo punto c’è da domandarsi quanto clamore susciterà un vero annuncio della società. Che Sony abbia in serbo qualcosa di veramente innovativo con il quale sconvolgere il pubblico all’avvicinarsi dell’uscita?