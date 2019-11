PS5: ecco la strategia che userà Sony per vendere la console, secondo Schreier

Quando pensiamo a una nuova generazione di hardware, siamo abituati ad attendere tanti dettagli tecnici, che ci svelino cosa è nascosto sotto la scocca della nuova console, che sia essa PlayStation 5 o Xbox Scarlett. La verità, però, è che con una grande fetta di pubblico non informato tutto ciò che conta è in che modo la società comunicherà “l’unicità” della piattaforma, per far capire in poche parole quali sono i vantaggi nell’acquistarla: ora, il sempre informatissimo Jason Schreier afferma di aver “scoperto” la strategia di PS5.

Come potete leggere nel tweet qui sotto, Jason Schreier ha affermato che “gioca subito, scarica solo quello che ti serve, nessun tempo di caricamento” saranno i punti di forza di PS5 e Sony li sfrutterà per far presa sul pubblico. Un utente gli ha anche chiesto se per caso sarà lo stesso con Xbox, ma il giornalista ha risposto che, al contrario di Sony, Microsoft non è stata molto comunicativa in tal senso, o almeno non con le sue fonti.

Not coincidentally, "play right away, download just what you need, no load times" will be some of Sony's top selling points for the PlayStation 5 https://t.co/9dH03f9h3m — Jason Schreier (@jasonschreier) November 18, 2019

Il messaggio di Schreier è arrivato in risposta a un commento di Paul Tassi, redattore di Forbes, il quale ha elencato gli elementi di maggior interesse di Google Stadia, la piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View. Secondo Tassi, il fatto che non vi sia alcun bisogno di fare download del gioco, della patch o istallare file è “miracoloso”, senza dimenticare che i caricamenti sono estremamente rapidi.

Per ora si tratta solo di voci non confermate, per quanto il giornalista di Kotaku sia una fonte sempre molto attendibile. In ogni caso, fino ad ora Sony ha parlato molto dell’SSD di PS5 e delle sue capacità di caricamento, che elimineranno i tempi morti durante le nostre sessioni di gioco. Inoltre, sappiamo già che potremo scaricare solo le parti del gioco che più ci interessano (ad esempio solo in single player senza multiplayer, o il contrario) così da gestire lo spazio e i tempi di download in modo più preciso.