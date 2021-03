PS5 stravolta: raffreddamento a liquido e design di un altro mondo

Dal primo giorno in cui abbiamo potuto mettere gli occhi sul design di PS5, si sono innalzati tutta una serie di complimenti e critiche di vario genere verso la nuova console targata Sony. Il design di PlayStation 5, in effetti, è a dir poco inaspettato, soprattutto nelle forme e nella scelta cromatica effettuata da Sony. Proprio per questo, in molti hanno già provato ad immaginare la console in diverse forme e strane personalizzazioni.

È questo il caso di due ragazzi che da diverso tempo condividono la propria passione per le mod personalizzate sul YouTube. Sul canale conosciuto come “Moddfing Cafè” è da poco uscito un video in cui i due ragazzi si sono divertiti a stravolgere una PS5. Non solo si sono cimentati a rivedere completamente il design della console, che nella loro visione ora prende connotati ancor più alieni, ma hanno anche inserito un sistema di raffreddamento a liquido.

Come potete vedere anche da voi nel video che trovate qua sotto, il lavoro fatto dai due ragazzi è a dir poco meraviglioso. Per trasformare totalmente la loro PS5 hanno deciso di fare un lavoro di fino, andando a smontare e poi rimontare tutti i singoli pezzi che compongono la console, sia esterni che i vari componenti interni. L’aggiunta di un sistema di raffreddamento a liquido, infine, ha reso la console molto prestante e silenziosa.

Il risultato finale lascia pochi dubbi, questa personalizzazione totale è decisamente una delle migliori che abbiamo visto fin dal lancio di PS5 a fine novembre 2020. Il design proposto dai due ragazzi è molto particolare, e non incontra i gusti di molti giocatori. A voi invece che ve ne pare? Preferite la versione originale di PlayStation 5 o questa personalizzazione? Ditecelo con un commento nella sezione sottostante.