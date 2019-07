PS5: Stray’s Cross di Naughty Dog sarà un gioco di lancio?

PS5 potrà contare fin dal D1 su un gioco di Naughty Dog? Secondo i rumor, Stray's Cross è il nuovo progetto dei "Cagnacci" di Sony. Ecco i dettagli.

Anche se l’attuale generazione è tutt’altro che conclusa, sopratutto in casa Sony dove ancora devono giungere grandi nomi come Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part II, la voglia di next-gen è tanta. Di certo i grandi sviluppatori sono già al lavoro su titoli per PS5, ma prima di scoprire qualcosa ci sarà probabilmente da attendere; o almeno sarebbe così se non ci fossero leak e rumor a rendere ancora più calda questa estate torrida. Qual è il rumore del momento? Stray’s Cross.

Se non l’avete mai sentito nominare, vi spieghiamo subito di cosa si tratta. Secondo le voci di corridoio recentemente rimbalzate su Reddit, dovrebbe essere il nuovo gioco di Naughty Dog. I Cagnacci sono attualmente al lavoro su The Last of Us Part II: il titolo ancora non ha una data di uscita ufficiale; nei mesi si è parlato di febbraio 2020, ma gli ultimi rumor hanno “spostato” l’uscita a maggio 2020. Al di là di tutto questo, il punto è che, secondo i rumor, negli ultimi anni la software house californiana ha lavorato a entrambi i progetti in contemporanea. Lo sviluppo di Stray’s Cross sarebbe iniziato nel 2016, ovvero subito dopo la conclusione dei lavori di Uncharted 4: Fine di un Ladro.

Stray’s Cross sarebbe un’avventura in prima persona (rompendo quindi la lunga serie di giochi in terza persona di Naughty Dog) dal taglio steampunk, ambientata in un mondo post-apocalittico colpito da una grande guerra. Il gioco, secondo i rumor, dovrebbe essere rivolto per PS5 ma esiste anche la possibilità che sia cross-gen. La data di uscita, inoltre, dovrebbe essere il D1 di PS5.

Lo ripetiamo, per ora queste informazioni sono solo rumor e non vanno considerate come ufficiali. Facendo finta che sia tutto vero, significherebbe che Naughty Dog rilascerà ben due giochi nell’arco di sei mesi, visto che PS5 è attesa per la fine del 2020. Diteci, voi cosa ne pensate?