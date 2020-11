PS5: su PS4 appare a sorpresa una nuova funzione per PlayStation 5

Mentre ci avviciniamo sempre di più al lancio di PS5, la nuova console Sony è stata grande protagonista nei giorni scorsi della nostra recensione. Nell’attesa che anche i giocatori di tutto il mondo possano finalmente mettere le mani sulla piattaforma next gen, su PlayStation 4 sembra che sia stata appena aggiunta a sorpresa una funzionalità dedicata a PlayStation 5. Il tutto è accaduto senza che Sony desse alcun preavviso ai giocatori.

Parliamo dell’applicazione Remote Play di PS5, che da questa mattina è apparsa nella dashboard di alcuni utenti PS4. Stando al classico funzionamento del Remote Play di PlayStation, questa applicazione consentirà agli utenti di connettersi in remoto a una PlayStation 5 quando la console debutterà nelle case degli appassionati tra ormai pochi giorni. Così facendo i giocatori potranno riprodurre contenuti next gen sulla loro PS4 in una stanza separata.

Come viene menzionato anche dalla redazione di VGC, si tratta di un aggiunta che per il momento è in pre-release quindi non disponibile al momento per tutti i possessori di PS4. C’è da dire però, che sono già diversi gli utenti che stanno segnalando la presenza dell’app Remote Play di PS5 sui prori profili Twitter. L’app permetterebbe di poter giocare ai titoli PlayStation 5 con il DualShock 4, pad che al momento non viene supportato sulla console next gen Sony.

Vi ricordiamo che PS5 è in uscita il prossimo 19 novembre qui da noi in Italia, mentre in territorio nord americano la consone di prossima generazione debutterà prima, ovvero il 12 novembre. Cosa ne pensate dell’apparizione dell’app Remote Play di PlayStation 5 su PS4? Vi aspettavate l’arrivo di questa funzionalità anche sulla console Sony di attuale generazione? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.