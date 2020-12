PS5 supera anche la carta igienica nelle ricerche su Google

Non è un mistero che PlayStation 5 sia la console più desiderata di fine 2020 da numerosissimi appassionati, oltre che uno dei dispositivi hi-tech più ricercati in giro per il mondo in queste vacanze natalizie, nonostante la scarsità di scorte ne abbia fatto un oggetto misterioso e introvabile praticamente su ogni sito web ne abbia venduta una nei primi giorni. Ebbene, questa brama da parte degli utenti si sta riflettendo, a quanto pare, anche nelle ricerche su Google: il celeberrimo motore di ricerca, infatti, sembrerebbe riportare la ricerca “where to buy PS5” (la versione inglese di “dove comprare una PS5”) come più comune anche di un semplice “where to buy toilet paper” (“dove comprare la carta igienica”).

Tolte le battute facili, legate al fatto che che una intera generazione consideri la PlayStation 5 come un bene più importante della carta igienica da bagno, si tratta innegabilmente di un fenomeno che inquadra in maniera piuttosto realista, oltre che quasi comica, le problematiche legate alle scorte della console. Andando a guardare i termini più cercati nel 2020, sembrerebbe che la PlayStation 5 abbia avuto una sproporzione gigantesca fra la domanda e l’offerta, situazione che permane ancora oggi, a meno di un mese dal lancio.

Xbox Series X, dal canto suo, sembra essere stata un po’ meno “desiderata” dagli utenti, eppure si trova comunque in quarta posizione nelle ricerche globali in lingua inglese, preceduta dalle mascherine chirurgiche e seguita dai gel sanificanti per le mani (entrambi emblematici del periodo che stiamo vivendo). I cinque videogiochi più cercati su Google, invece, sono stati Among Us, Fall Guys, Valorant, Genshin Impact e Ghost of Tsushima.

La scarsità di scorte legata a PS5 e, in generale, alle console next-gen, sembra destinata a durare ancora diversi mesi: secondo alcune stime, il rapporto fra domanda e offerta riuscirà a stabilizzarsi definitivamente solo nei mesi di marzo/aprile del 2021. Voi ne avete già acquistata una?