PS5 è superiore a Xbox Scarlett attualmente, ecco i dettagli di un insider

PlayStation 5 e Xbox Scarlett, le due console next-gen di Sony e Microsoft, sono ancora due grandi punti di domanda. I due produttori hanno svelato parte dei dettagli, ma ancora c’è molto da scoprire. Gli sviluppatori, però, hanno tra le mani i dev kit delle due macchine da gioco da tempo (e abbiamo avuto modo di vedere quello di PS5, tra l’altro): grazie a essi è possibile iniziare a parlare delle prestazioni dei giochi.

Un utente di ResetEra, tale Kleegamefan (che ha svelato molti dettagli interessanti nelle ultime settimane riguardo la next-gen) afferma che in termini di performance i giochi PS5 mostrano risultati superiori rispetto a quelli Xbox Scarlett. L’insider afferma che questo può essere legato al fatto che l’hardware e il software di sviluppo di PS5 è in uno stato più avanzato rispetto a quello della concorrenza. L’utente specifica che si sta parlando di risultati basati sui devkit.

Kleegamefan afferma anche che Xbox Scarlett riuscirà a diminuire la distanza con PS5 nel momento nel quale metterà a disposizione dev kit più avanzati. Inoltre, anche ammettendo che l’hardware sia leggermente inferiore a PS5, Microsoft trova la propria forza nel lato software e potrebbe mettere introdurre software di sviluppo con DirectX più avanzati.

Come sempre, ricordiamo che queste non sono in alcun modo considerabili come informazioni ufficiali. Inoltre, anche ammettendo che tutto quello che è stato riportato sia preciso al 100%, si tratta solo di risultati preliminari legati ai devkit con ancora un anno di tempo per far sì che qualcosa cambi. Per ora non ci rimane altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali. Diteci, cosa ne pensate della prossima generazione di console? Vi incuriosisce di più PS5 o Xbox Scarlett?