PS5: supporto al 4K e 120 FPS presto in arrivo?

Come ben saprete PS5 è ormai stata lanciata da diversi mesi, alcuni sono riusciti ad acquistarla in tempo mentre altri stanno tutt’ora aspettando notizie riguardante la disponibilità di nuove unità, anche se dall’altra parte del mondo arrivano dichiarazioni non del tutto rassicuranti. Nonostante questo Sony ha rilasciato diversi aggiornamenti che hanno migliorando inevitabilmente l’esperienza. L’ultimo update ha risolto infatti un fastidioso bug che, effettuando l’upgrade di un titolo PS4, il software installava entrambe le versioni, occupando spazio inutilmente. Da tempo però si parla di un aggiornamento che permette di avere il supporto al 4K ed ai 120 fps, ma tutt’oggi non si hanno notizie certe sulla data di rilascio.

Secondo l’insider Tidux, L’aggiornamento di PS5 per l’introduzione del VRR e del supporto ai 4K a 120 fps sarà disponibile verso metà marzo. Ovviamente Sony non ha ufficializzato il tutto e per questo vi invitiamo a prendere queste dichiarazioni con le dovute pinze, in fondo alla notizia comunque vi lasceremo il tweet dedicato. Già da novembre scorso Sony aveva dichiarato che il Variable Refresh Rate sarebbe stato aggiunto tramite un update e sembrerebbe che ora sia arrivato proprio quel momento.

Per chi non lo sapesse, il VRR è una speciale caratteristica che consente ad un particolare dispositivo di funzionare a frequenze di aggiornamento variabili, passando così dall’una all’altra senza soluzione di continuità. Tornando invece sulla questione 4K e 120 fps, teoricamente PS5 dovrebbe già possedere quella compatibilità, come si può leggere dal sito ufficiale, ma per ora i giocatori potrebbero riscontrare qualche difficoltà con tale risoluzione. Infine Tidux ha dichiarato che l’aggiornamento dovrebbe includere altre funzionalità ma che al momento non è in grado di rivelare in quanto non possiede informazioni aggiuntive.

Next major PS5 FW arrives mid March, VRR and 4/120 support, other stuff 2 not clear what yet. — Tidux (@Tidux) February 18, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettavate questo aggiornamento? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità ed informazioni aggiuntive riguardanti PS5.