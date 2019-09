PS5 e Xbox Scarlett: secondo Take-Two sviluppare titoli non sarà più costoso

Secondo il CEO di Take-Two lo sviluppo dei titoli non si rivelerà drasticamente più costoso con le attesissime PS5 e Xbox Scarlett.

La generazione corrente di console è oramai purtroppo agli sgoccioli e, nonostante se ne sappia ancora decisamente poco a riguardo, la next gen è oramai veramente prossima. La venuta delle nuove ed attesissime PS5 e Xbox Scarlett non porterà però solamente vantaggi e nuove fantastiche feature: secondo alcuni, infatti, l’avanzamento tecnologico avrà purtroppo anche un costo.

Non la pensa però assolutamente così Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, che ha invece dichiarato di non aspettarsi drastici aumenti dei costi di sviluppo dei titoli nella prossima generazione e si aspetta anzi a riguardo una situazione in linea con quella corrente.

Ecco le dichiarazioni di Zelnick: “Ogni volta che arriva una nuova tecnologia che ci permette di fare sempre di più, gli sviluppatori vogliono sfruttarla al meglio e questo può comportare un costo maggiore. Le nostre aspettative correnti non prevedono però attualmente tale incremento: i giorni di tali notevoli variazioni sono oramai fatti del passato”

A supporto della propria tesi il CEO di Take-Two ha inoltre dichiarato, parlando del passaggio dalla precedente generazione di console alla corrente, che è la prima volta nel settore che non avvengono bancarotte durante una transizione di tale portata.

