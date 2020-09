PS5 usa una tecnologia rivoluzionaria: è super-veloce, 17GB in IO

La larghezza di banda Input/Output (IO) di PS5 è stata al centro delle discussioni degli appassionati per lungo tempo, sopratutto dopo la presentazione dell’Unreal Engine 5 e dei dettagli illustrati da CEO di Epic Games Tim Sweeney, il quale ha affermato che PlayStation 5 ha un vantaggio strutturale rispetto ai PC e altre altre piattaforme da gioco.

Sappiamo che la velocità IO di PS5 è ufficialmente di 5.5 GB/s con dati non compressi e 8-9 GB/s con dati compressi. A livello teorico questi valori sono stati superati dal nuovo Samsung 980 Pro PCle 4.0 NVMe SSD, ma è nelle unicità della propria architettura che PS5 si avvantaggia.

Oodle ha infatti annunciato che, oltre al supporto a Oodle Kraken, PS5 avrà il supporto alla tecnologia Oodle Texture, ottimizzata per la compressione delle texture GPU. Secondo quanto indicato da Oodle stessa, i precedenti valori di 8-9 GB/s erano stati forniti da Sony facendo un calcolo basato sulla compressione standard con un rapporto 1.45/1 o 1.64/1.

Usando in combinazione Oodle Kraken e Oodle Texture, però, gli sviluppatori hanno raggiunto un tasso di conversione di 3.16/1 per le texture di un recente gioco per PS5. Questo significa che il throughput IO può raggiungere i 17.38 GB/s.

Ovviamente non si tratta della velocità regolare per i dati compressi, ma solo di un picco massimo e, sopratutto, queste tecnologie non saranno usate fin da subito da tutti i giochi al meglio. Probabilmente ci vorrà un po’ di tempo prima di poter vedere i risultati raggiungibili con Oodle Kraken e Oodle Texture, ma nondimeno PS5 si dimostra ancora una volta una console di altissimo livello in termini di SSD e larghezza di banda IO.

Ad oggi abbiamo visto pochi esempi pratici della rapidità dell’SSD (è stato confermato che Spider-Man è in grado di caricare in meno di un secondo la mappa e abbiamo visto Demon’s Souls Remake e Ratchet & Clank Rift Apart caricare una nuova area all’istante), ma man mano che si avvicinerà il lancio siamo certi che Sony sarà più che pronta a sottolineare le qualità di PS5. Diteci, voi cosa ne pensate?