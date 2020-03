PS5, i teraflops della console non sarebbero paragonabili a Xbox Series X

L’annuncio delle specifiche tecniche di PS5 e Xbox Series X ha riacceso il dibattito da console-war su quale sarà la console migliore (ammesso che si possa dire) e su quale delle due architetture hardware si dimostrerà la più potente. Al di là delle prese di posizione da parte dei fan, in questi giorni appaiono molte analisi che sicuramente possono aiutare a capire il contesto della next-gen e a farsi un’idea su cosa ci si aspetta dalle prossime console next-gen senza partigianeria.

È il caso della testata Wccftech che spiega come il valore dei teraflops relativo alla console Sony potrebbe essere difficilmente paragonabile con quello di Xbox Series X. Dopo aver ricordato che i TFLOPs sono comunemente molto utilizzati per indicare la piena potenza di una GPU, Wccfetech illustra perché un confronto diretto sarebbe difficile da fare a causa del clock rate variabile della console Sony: «La console non funzionerà tutto il tempo con la GPU a 2,23 GHz. Dato che la frequenza di clock è fissa nel caso di Microsoft, il fatto che il clock rate di PS5 sia variabile rende il dato facile da fraintendere e non paragonabile con quello di Xbox Series X”.

La differenza sta proprio in questo: Xbox Series X fa riferimento al valore dei “TFLOPs sostenibili“, mentre PS5 ai valori di “picco dei TFLOPs”.

Secondo Wccftech, il fatto che Xbox Series X abbia inoltre il 44% di CU in più è un gap che PS5 difficilmente potrà superare. Si tratta ovviamente sempre di teorie e di speculazioni da prendere con le cautele, anche perché per quanto la GPU di PS5 possa avere un clock variabile, il lead system architect di PS5, Mark Cerny, ha spiegato di aspettarsi che la GPU raggiunga sempre i 10.28 TFLOPs. Poi c’è ovviamente anche la questione del SSD personalizzato di PS5 da provare sul campo. Per avere un’idea dei risultati che è possibile ottenere con una migliore gestione della memoria vale la pena ricordare l’interessante caso di Naughty Dog e Crash Bandicoot.