PS5 avrà più titoli esclusivi ad alto budget

PS5, la futura ed attesissima console di Sony, avrà un gran numero di titoli first-party esclusivi ad alto budget grazie ad elevati investimenti.

Dopo il promettente e scoppiettante annuncio di Xbox Scarlett all’E3 2019 la community altro non attendo che la risposta di Sony alla proposta di Microsoft. Sebbene da mesi le voci su un’attesissima PS5 si fanno sempre più fitte, infatti, non è ancora stato svelato al pubblico nessun dettaglio sulla futura piattaforma di gioco della società giapponese.

Nonostante quindi le poche notizie riguardanti PlayStation 5 sembrerebbe proprio però che Sony voglia fare le cose in grande con la prossima generazione di console. E quale miglior modo di entusiasmare folle e investitori se non quello di proporre un numero sempre maggiore di esclusive AAA di altissima qualità?

Come riporta un articolo dell’autorevole Wall Street Jounal, infatti, sembrerebbe proprio questa la strada presa dalla società nipponica. Sony, in base a quello che riporta l’articolo, starebbe quindi investendo grandi quantità di denaro sia per potenziare i propri studi che per acquisirne di nuovi. Il tutto per aumentare ovviamente il numero di titoli esclusivi ad alto budget per le proprie piattaforme di gioco.

A beneficiare maggiormente di questa manovra sono al momento in particolare Sony Bend e Guerrilla Games, che hanno visto il proprio personale aumentare di numero, ed un nuovo studio di San Diego che, si vocifera, dovrebbe occuparsi dell’amato franchise di Uncharted.

Che ne pensate di questa notizia, voi che titoli vorreste veder sviluppati grazie a questi ingenti investimenti? Preferireste poter mettere le mani sul ritorno di qualche vecchia gloria o poter invece imbarcarvi in qualche nuova proprietà intellettuale? Raccontateci le vostre aspettative e le vostre speranze nei commenti qui sotto.