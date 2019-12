PS5: Tom Warren spiega perchè il Dev Kit ha una forma così particolare

Ormai è abbastanza risaputo il fatto che l’attuale generazione di console sta tramontando lentamente. Già durante i primissimi mesi di quest’anno sia Sony che Microsoft hanno confermato l’intenzione di portare sul mercato nuovi sistemi videoludici. Infatti in questi passati mesi siamo stati letteralmente bombardati di notizie riguardanti la futura PS5 e la tanto attesa Xbox Scarlett. Anche se delle due console non abbiamo ancora visto niente di concreto, il sistema nipponico ha cercato comunque di “mostrarsi” al pubblico grazie al suo curioso Dev Kit.

Proprio questa “versione” così particolare della futura PS5 avrebbe scaturito punti di domanda non indifferenti tra l’utenza di Sony (ma anche tra la stampa specializzata). Il tutto è dovuto alla particolare forma di questo kit di sviluppo dedicato alla futura PlayStation. Infatti la forma a “V” del Dev Kit avrebbe fatto scaturire dubbi forti tra i giocatori lasciandoli abbastanza preoccupati sul futuro design della console Sony. Anche se ormai è risaputo che una console non prende mai le somiglianze del suo Dev Kit, Tom Warren di The Verge ha cercato di far più chiarezza sulla situazione generale del design di PS5.

Stando al Senior Editor la particolare forma del Dev Kit sarebbe dovuta a un semplice fatto pratico. Secondo Warren infatti, la forma strana sarebbe da attribuire al fatto che essa rende più facile impilare più Dev Kit in posizione verticale. Così facendo gli sviluppatori riuscirebbero a sfruttare più unità per eventuali stress test in contemporanea. La forma del Kit di sviluppo renderebbe il sistema più facile da raffreddare, grazie alle ventole che spingono l’aria verso l’interno della V.

Sicuramente una motivazione più che valida che toglie un po’ i dubbi dei vari giocatori (e non solo) su questo particolare Dev Kit. Fateci sapere cosa ne pensate voi di queste dichiarazioni, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Per qualsiasi informazione riguardante la futura PS5 vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito!