PS5 in realtà arriva solo a 9 TFLOPS? Ecco le parole di Tom Warren

L’altro ieri Sony ha deciso di uscire fuori e svelare finalmente le caratteristiche di PS5, la nuova console in uscita a fine di quest’anno. Sebbene la macchina vera e propria non sia stata resa ancora disponibile, la potenza di questa ha creato diversi dibattiti sia da parte degli utenti sul web sia da parte di esperti. La cifra massima raggiungibile da parte di PS5 risulta essere di 10,28 TeraFLOPS, leggermente inferiore della sua rivale di casa Microsoft. Tom Warren di The Verge ha voluto commentare la questione sul suo profilo ufficiale Twitter.

“Sarà interessante capire quanto spesso le CPU e GPU di PS5 andranno alla frequenza massima. Sembra che le performance reali siano pari a 9 TFLOPS mentre Microsoft sembra convinta del fatto che Xbox Series X potrà garantire 12 TeraFLOPS fissi. Ci sarà sempre un gap” Chiaramente in questi giorni si trattano “solo” di numeri e prima di potersi sbilanciare sarà necessario attendere l’arrivo delle due console sul mercato per effettuare i primi dati tecnici a riguardo. Sulla carta PS5 è inferiore ad Xbox Series X se si guardano il numero dei TeraFLOPS, ma la console di casa Sony, come abbiamo visto dalla presentazione di Mark Cerny, sembrerebbe spingere più sulla SSD, uno dei punti di forza di questa.

It's gonna be interesting to see how often the PS5 GPU and CPU clocks run at their top frequencies. It looks like the "real" performance of the PS5 will be in the 9TF area, and Microsoft is claiming sustained 12TF performance on the Xbox Series X. There's always gonna be a gap

