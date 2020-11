PS5: trailer nascosto svela i periodi di uscita di tante esclusive

Il D1 di PS5, distante solo 10 giorni per noi italiani, potrà contare su una serie di titoli di alto livello. Parlando precisamente delle esclusive PlayStation, avremo modo di giocare Sackboy A Big Adventure, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e, unica vera esclusiva PS5, Demon’s Souls (senza considerare Astro’s Playroom, gratis e preinstallato sulla console). Non si tratta però delle uniche esclusive in arrivo. Di quali parliamo?

Partiamo con Ratchet & Clank Rift Apart: il secondo gioco di Insomniac Games sarà disponibile fra non molto tempo, anche se non sappiamo precisamente quando. Inoltre, abbiamo grandi giochi come Grand Turismo 7, Returnal e anche Horizon Forbidden West, secondo capitolo delle avventure di Aloy realizzate da Guerilla Games. Quali sono però i periodi di uscita di questi giochi?

Il trailer che potete vedere qui sopra, condiviso come “non in elenco” (e quindi non visibile tramite una semplice ricerca) nel momento nel quale stiamo scrivendo, ci dice che durante la prima metà del 2021 avremo modo di giocare ai seguenti giochi:

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank Rift Apart

Returnal

Invece, Horizon Forbidden West sarà disponibile “nella seconda metà del 2021”. Si tratta di un’informazione che precedentemente non avevamo: si parlava infatti di un generico 2021. Oltre a quello che c’è, però, è interessante anche notare quello che non c’è: God of War Ragnarock (nome ancora non ufficiale, ricordiamo).

Il prossimo capitolo della saga di Kratos è previsto per il 2021, ma non fa capolino in questo trailer. Probabilmente è conseguenza del fatto che, per ora, non è stato mostrato nulla se non il logo. È anche possibile, però, che Santa Monica Studio abbia già deciso che God of War non riuscirà ad arrivare su PS5 entro la fine del 2021. Si tratta unicamente di supposizioni per il momento, badate bene.

Inoltre, pur avendo un periodo di uscita, ancora non conosciamo la data di uscita delle suddette esclusive PlayStation 5: c’è ancora molto da scoprire, chiaramente. Diteci, quali di questi giochi vi interessa di più?

Aggiornamento 09/11 – Il trailer è stato ufficialmente pubblicato ed è ora in elenco.