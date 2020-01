PS5: ecco un trailer di presentazione immaginato da alcuni fan

Gennaio si approssima alla propria conclusione e ancora non abbiamo dettagli ufficiali sulla prossima mossa di Sony PlayStation. La società giapponese ha infatti confermato che, per la seconda volta, non sarà presente a Los Angeles, ovvero non parteciperà all’E3 2020. I rumor parlano di una presentazione a febbraio e, per quanto vi siano precedenti, per ora nulla va oltre la pura speculazione. Per questo motivo dei fan hanno immaginato PS5, le sue caratteristiche e hanno anche creato un trailer di presentazione.

Come potete vedere poco sotto, questa PS5 fan made ha un design immaginato a partire dal (confermato) dev-kit che è circolato in rete tempo fa. Mantiene un design a V nella parte centrale superiore, pensato sopratutto per migliorare la circolazione dell’aria. La struttura della console permetterebbe anche di posizionarla in verticale: una caratteristiche sarebbe apprezzata da molti, è certo. Gli ideatori hanno quindi scartato l’idea di un design a torre in stile Xbox Series X.

La parte frontale di questa PS5, in questo concept, include anche uno schermo che mostra l’orario, il numero di controller connessi e il loro livello di carica. In termini di potenza, si parla addirittura di 14 Teraflops: una possibilità forse troppo ottimistica. Al di là delle specifiche tecniche, i creatori immaginano anche che i giochi PS5 saranno eseguiti tramite cartuccia, ma inseriscono anche un lettore ottico per la retrocompatibilità con PS4. Non manca inoltre il supporto a PS VR e a un nuovo headset con un proprio set di nuovi controller.

Ovviamente non vi è nulla di ufficiale e non è nemmeno basato su rumor o leak: si tratta solo di un concept trailer per un’ipotetica PS5. Molto di quanto mostrato non sarà molto probabilmente presente, ma si tratta comunque di un’occasione per dirci qual è la vostra opinione: PS5 sarà rivoluzionaria oppure sarà estremamente conservativa nel design e nelle funzioni?