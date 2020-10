PS5: Ubisoft attaccata dai troll su Twitter per un errore di battitura

Man mano che passano i giorni, l’entusiasmo per le nuove console next gen PS5 e Xbox Series X|S si fa sempre più palpabile. Non è affatto la prima volta però, che sui social network alcuni utenti vanno a manifestare il proprio dissenso anche in modi talvolta molesti. Tra i profili social più colpiti, soprattutto da alcuni utenti troll, troviamo Ubisoft, che si è vista costretta ad correggere un errore scoperto su alcuni tweet ufficiali della compagnia francese.

Nel corso di questa settimana infatti, Ubisoft ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un aggiornamento sulle prestazioni dei propri giochi sulle console di nuova generazione. In esso, la società ha confermato che i titoli in arrivo come Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising e Riders Republic gireranno a 60 fotogrammi al secondo in 4K su PS5. Queste dichiarazioni hanno aperto una discussione molto accesa nei commenti di questi post su Twitter.

Confirmed: For Assassin's Creed Valhalla, #XboxSeriesX is the only next-gen console that is confirmed to be 4K "at" 60 FPS, not 4K "and" 60 FPS. pic.twitter.com/rIKYIH7Kh0 — Xbox News (@_XboxNews) October 26, 2020

L’azienda francese ha corretto le proprie affermazioni dicendo che i suoi giochi su PS5 sarebbero eseguiti a “4K e 60 fotogrammi al secondo” mentre in precedenza aveva utilizzato la frase incriminata ovvero “4K a 60 fotogrammi al secondo” quando si riferiva alle versioni Xbox Series X. Questa differenza di affermazioni per le due console ha fatto scaturire accese discussioni sui social media. Oltre a questo, un post pubblicato dall’account Xbox News è stato ritwittato migliaia di volte a causa di questa inesattezza.

Vi ricordiamo che i prossimi titoli targati Ubisoft che usciranno sono: Watch Dogs Legion il prossimo 29 ottobre, Assassin’s Creed Valhalla il prossimo 10 novembre e Immortals Fenyx Rising il prossimo 3 dicembre. Tutti questi tre titoli usciranno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni non proprio chiare fin da subito da parte di Ubisoft?