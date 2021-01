PS5: ufficiale, in arrivo nuove scorte la settimana prossima

Ci siamo, sembrerebbe che le prime scorte stiano arrivando anche in Italia. Attraverso un post sul proprio profilo Twitter, GameStop avrebbe confermato che uno stock di PS5 è in dirittura d’arrivo per settimana prossima. In sostanza, alcuni videogiocatori potranno ricevere la loro console tanto attesa prima della fine di gennaio.

Continuate a seguirci, vi ricontatteremo personalmente tramite i contatti da voi forniti in fase di prenotazione appena la vostra console sarà disponibile per il ritiro in negozio o spedita presso il vostro domicilio. (2/3) — GameStopZing Italia (@GameStopItalia) January 21, 2021

Le unità in arrivo serviranno ad accontentare tutti coloro che hanno effettuato una prenotazione D3, come specificato dal post pubblicato proprio qui sopra. Se nei mesi scorsi siete riusciti a prenotarla e non sapete cosa fare effettivamente tranquilli, la catena ha dichiarato che contatterà direttamente i clienti non appena la console sarà disponibile per il ritiro o consegnata a casa. GameStop ha inoltre informato di fare molta attenzione ai tentativi di truffa e che loro contatteranno solo da indirizzi e pagine ufficiali.

GameStop fa bene a precisarlo in quanto nell’ultimo periodo si sono visti diversi casi di truffe online, ricordiamo ad esempio la situazione imbarazzante di EuroMediaShop, oltre ovviamente alla questione bagarini che le vendono a prezzi esorbitanti sui noti siti di rivendita. Visto il periodo di pandemia invitiamo tutti voi ad avere pazienza, prima o poi ognuno di voi avrà la sua PS5. Tempo al tempo. Se avremo informazioni aggiuntive su eventuali nuove unità, ovviamente vi faremo sapere. Non è chiaro quante unità Sony abbia mandato, quindi tenete d’occhio tutti i canali d’informazione della nota catena.

Avete una prenotazione D3? Siete alcuni di quei fortunati che potrebbero riceverla a fine gennaio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata.