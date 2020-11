PS5: ufficiale, Sony ha iniziato a spedire le console

Proprio nella giornata di domani farà il suo debutto nelle case di tutti gli appassionati Xbox Series X/S, gli utenti del marchio giapponese invece devono aspettare precisamente 10 giorni. Ormai quindi il passaggio alla next gen è palpabile, manca davvero pochissimo. È notizia di poche ore fa che l’azienda nipponica ha rivelato che le console hanno lasciato i magazzini pronti ad essere spedite e raggiungere la abitazioni di altrettanti appassionati. Un certo numero di utenti ha da poco infatti riferito di aver ricevuto una mail riguardante tale spedizione. Sony ha tassativamente incaricato FedEx, società di trasporto specializzata in spedizioni nel territorio americano, di consegnare a mano con relativa firma di consegna PS5, quindi non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema riguardante la distribuzione.

La mail avverte inoltre che a causa della pandemia da COVID, la consegna potrebbe ritardare di un paio di giorni. Di questa questione ne abbiamo parlato in un paio di notizie la scorsa settimana, Amazon infatti non garantisce per tutti il rilascio al giorno di lancio, ma bensì intorno al 22/23 novembre. Ritornando sulla questione spedizioni sembra che ad oggi le Nazioni coinvolte siano USA, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. Con molta probabilità, riguardante il vecchio continente, se ne riparlerà sicuramente la prossima settimana.

Sony inoltre ha dichiarato gli scorsi giorni che a causa del Coronavirus, PS5 non sarà venduta nei negozi, così da evitare assembramenti al day1. I fortunati che hanno potuto prenotare la console riceveranno una mail nella quale gli verrà descritto il modo per riceverla, che sia ritirarla direttamente in negozio oppure aspettare semplicemente il corriere comodamente a casa. Insomma, l’ora è giunta, la next gen è ormai davvero alle porte.

In attesa di notizie riguardanti l’inizio delle spedizioni nel nostro territorio vi invitiamo a dare una spulciata alla nostra recensione riguardante la console. Ovviamente vi consigliamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in arrivo in questi giorni.