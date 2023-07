Qualche settimana fa vi avevamo parlato della promozione lanciata da Sony, che aveva deciso di scontare la PlayStation 5 di ben 100,00€ su tutti gli store aderenti all’iniziativa. Ebbene, oggi è l’ultimo giorno per acquistare la console a 449,00€ invece di 559,00€, per cui se state pensando di passare alla nuova generazione avete le ultime ore per approfittarne.

Solo fino alle 22:59 di oggi, 24 luglio, troverete la PS5 Standard Edition in offerta su store come Amazon, Mediaworld, Euronics e Comet. Da domani i prezzi torneranno quelli di listino, e difficilmente verranno abbassati nuovamente nel corso dei prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda la versione con disco della console.

La Standard Edition, infatti, rappresenta la versione più completa di PS5, dato che vi permetterà sia di godere di tutti i giochi in formato fisico che ti sfruttare la retrocompatibilità con le opere PS4, permettendovi di recuperare i titoli che avete sempre desiderato giocare. Insomma, che vogliate approfittare della console per godervi il nuovissimo Final Fantasy XVI, oppure per spuntare dei nomi dalla vostra backlog, si tratta dell’occasione perfetta per acquistarla.

Se vi state chiedendo come mai Sony abbia deciso di lanciare un’offerta tanto ottima, il motivo è rappresentato proprio dagli ottimi risultati ottenuti in questo 2023. Nel comunicato stampa rilasciato in occasione dell’inizio degli sconti, infatti, è stato dichiarato: “Il 2023 è stato finora un anno fantastico per PS5, con tantissimi contenuti che hanno intrattenuto i giocatori, tra i quali Hogwarts Legacy e Final Fantasy XVI; oltre a esperienze in realtà virtuale come Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village su PlayStationVR2, il nuovissimo visore per la realtà virtuale di PlayStation“.

Di seguito vi lasciamo una lista con alcuni degli store dove trovare la PS5 Standard Edition al prezzo scontato di 449,00€, ricordandovi ancora una volta che la promozione terminerà questa sera alle 22:59:

