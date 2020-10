PS5, un altro titolo non sarà retrocompatibile

Un paio di settimane fa era stata rivelata la lista dei titoli che non saranno retrocompatibili con PS5 e come sapevamo ormai con certezza erano davvero pochi, ma soprattutto si trattava di produzioni che non avevano un grande appeal sul pubblico dei videogiocatori e difatti si può dire che la console di Sony sarà quindi compatibile con quasi la totalità delle produzioni uscite sulla sua console di questa generazione che sta per tramontare. Ma un altro titolo sta per essere aggiunto a quella lista, e ovviamente non si tratta di una produzione da poco conto.

Stiamo parlando infatti di PT, il famosissimo Playable Teaser rilasciato ormai anni fa che doveva essere il reboot di una delle saghe più famose di Konami, ovvero Silent Hill. Il tutto ovviamente è stato comunicato dalla stessa Konami grazie ad una mail mandata alla redazione di GamesRadar che ovviamente si chiedeva se sarà possibile riscaricare la demo posseduta su PS4. Ovviamente la stessa Konami ha fatto riferimento alla questione “presenza sullo store”.

Difatti PT non è più presente nello store e di conseguenza non sarà quindi possibile riscaricarlo anche se si possiede sulla console precedente. Questa piccola demo è considerata una delle esperienze horror più tremende e paurose degli ultimi anni. Il lavoro che stavano svolgendo Del Toro e Kojima su Silent Hill sembrava davvero impressionante e vedere il progetto svanire nel nulla è stato sicuramente un colpo per tutti i fan della serie e non solo.

Chissà cosa ci attende in futuro e se mai vedremo il famoso producer alle prese con un gioco dalle tinte più Horror rispetto alle sua produzioni passate. Noi ovviamente lo speriamo vivamente perché l’esperienza vissuta con PT è stata traumatica al punto giusto e tutto se ripetuto e portato magari sulla nuova PS5 potrebbe ambire a livelli ancora più alti. Intanto, ci rivolgiamo a chi ha ancora PT installato su console, NON DISINSTALLATE, che potreste avere un piccolo tesoro in casa!