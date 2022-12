Qualcuno ha personalizzato il proprio controller DualSense di PS5 rivestendolo con il legno. L’amore nei confronti di una console non si limita semplicemente alle sue possibilità ludiche, ma anche al design che la distingue da tutto il resto. Così la personalizzazione diventa quasi un motivo d’identità in cui riconoscersi, arrivando anche alla sperimentazione più libera e “fai da te”.

Avete capito bene: un appassionato di PS5, tale u/FrigidReaper, ha deciso di rivestire il proprio controller utilizzando il legno. Il suo lavoro è stato poi mostrato al grande pubblico attraverso un post Reddit, accompagnando il tutto con una descrizione dettagliata delle aggiunte e del lavoro attuato in fase di modifica: “Adoro le opzioni di personalizzazione con la PS5 e i vari accessori. Ho comprato il controller non appena la console è uscita. In origine era il classico controller bianco predefinito. Ho aggiunto un nuovo guscio, un nuovo touchpad e anche una scocca posteriore gommata. Inoltre ho inserito nuovi pulsanti con le venature del legno insieme a un kit LED. Penso che il risultato sia sorprendente”.

Non soltanto, quindi, una personalizzazione esteticamente fine a se stessa, ma un ragionamento di fondo legato all’utilizzo continuo e futuro di questo controller PS5. Le rifiniture in gomma e legno sono state inserite, infatti, pensando anche alla comodità di chi sta giocando. In risposta ai curiosi che nei commenti hanno chiesto qualche dettaglio in più riguardo a queste modifiche, u/FrigidReaper ha raccontato di essersi basato sui vari tutorial che ha trovato online, seguendoli passo passo.

Restando in tema PS5 e accessori, se siete alla ricerca del regalo perfetto, in questo senso, da realizzare a Natale, vi rimandiamo alla nostra ultima guida interamente dedicata all’argomento.

