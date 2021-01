PS5: un PC da 500 Dollari basta ad eguagliare prestazioni e FPS?

Lo scorso novembre siamo finalmente entrati nella nona generazione videoludica. Sia PlayStation 5 che l’accoppiata Xbox Series X e Series S hanno debuttato sul mercato facendo scalpore sia nel bene che nel male. Ora che sono passati i primi mesi, alcuni appassionati stanno imparando a conoscere meglio entrambe le macchine da gioco. In particolare, la redazione di GameNexus ha proposto uno scontro tra una PS5 e un PC di 500 Dollari.

Scopo del video è stato quello di testare con quali componenti un PC sarebbe riuscito a raggiungere il medesimo framerate e la qualità grafica di PS5. Ovviamente per fare ciò, la redazione ha portato avanti diversi test che hanno visto protagonisti tre giochi disponibili sia sulla console Sony che su PC. La cosa interessante, è che a quanto pare, per eguagliare le prestazioni di PlayStation 5 non sia necessario assemblare un PC particolarmente potente.

Il test condotto da Steve Burke è stato portato avanti scegliendo tre giochi che su PS5 riescono a girare raggiungendo i 120 FPS. Il primo gioco provato è stato Devil May Cry 5 Special Edition, il quale è stato giocato su un PC con CPU AMD Ryzen 3300x e una scheda Nvidia GeForce GTX 1060 per il raggiungimento dei 120 FPS, soglia che è anche superata toccando i 142 FPS contro i 108 della console Sony.

Il secondo test è stato fatto giocando a Borderlands 3, con i 120 FPS che hanno necessitato su PC una scheda grafica GTX 1070 Ti. Infine è toccato a Dirt 5, che nonostante una scheda GXT 1080 non ha “battuto” le prestazioni PS5 giocando nella modalità framerate elevato. Il titolo di corde targato Codemasters su PC ha raggiunto i 108 FPS contro i 119 di PlayStation 5. Tutti risultai che variano da gioco in gioco, per questo non è così facile trarre conclusioni nette sui test portati avanti da GameNexus. Cosa ne pensate di questo confronto di prestazioni?