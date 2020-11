PS5: un’altra esclusiva a inizio 2021, sarà un anno esplosivo?

Ora che siamo entrare nel mese di novembre, ci troviamo sempre più vicini al lancio delle nuove console. Con PS5 Sony ha già svelato alcune delle proprie carte riguardo ai titoli esclusivi in arrivo al lancio della piattaforma ma non solo. Sappiamo che Ratchet e Clank Rift Apart sarà un gioco in uscita nel primo ciclo vitale della console, mentre per il 2021 sono già attesi i sequel di Horizon e God of War, ma a quanto pare c’è un’altra grande esclusiva che sarà lanciata l’anno prossimo.

Parliamo di Gran Turismo 7, il nuovo capitolo del gioco di corse sviluppato da Polyphoni Digital annunciato durante il primo evento dedicato ai giochi per PS5. Oltre a sfruttare tutte le nuove funzionalità della console e del nuovo controller DualSense, il settimo capitolo di Gran Turismo potrebbe arrivare prima di quanto si pensi. Nonostante non sia stata ancora rivelata una data di lancio, una pubblicità francese sembra lasciar cadere l’indizio sull’uscita del titolo.

Come è possibile vedere anche all’interno del video caricato su Youtube da Gt Elianor, sembra che il lancio di Gran Turismo 7 sia previsto proprio per la prima metà del 2021. Anche se il tutto appare come una pubblicità ufficiale, al momento non c’è stata nessuna conferma da parte di Sony, ma se ciò dovesse avvenire nei prossimi mesi significa che almeno sulla carta il 2021 di PS5 sarà molto entusiasmante, con ben tre grandi esclusive in uscita sulla console next gen.

Nell’attesa di scoprire il destino del prossimo Gran Turismo, vi ricordiamo che in Germania sembra che sia stata anticipata la data di lancio di PS5. Per ora da noi la console Sony è ancora attesa per il prossimo 19 novembre. Cosa ne pensate di questa possibile finestra di lancio per Gran Turismo 7? Diteci la vostra.