PS5: un’altra importante esclusiva tripla A in sviluppo?

L’ultimo PlayStation Showcase dedicata ai giochi in uscita su PS5 ha messo ancor di più in mostra le sorprendenti capacità di Insomniac Games, con l’annuncio ufficiale di Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine. Già soltanto negli ultimi mesi, la software house dei PlayStation Studios ha rilasciato Marvel’s Spider-Man Miles Morales, la remastered del primo capitolo, Ratchet & Clank: Rift Apart e adesso sappiamo che sta lavorando anche su questi due nuovi progetti contemporaneamente.

Che Insomniac Games si stia dando da fare non è certo una novità, ma oggi veniamo a sapere che un altro progetto non ancora annunciato potrebbe essere in sviluppo. A riferirlo è Nick “Shepshial” Baker, un ormai noto insider dell’industria che ha spesso rivelato novità sul mondo videoludico molto prima dell’annuncio ufficiale: durante l’ultima puntata del podcast di XboxEra, Nick ha rivelato di aver ricevuto un’informazione molto interessante da una delle sue fonti interne tra i PlayStation Studios.

Secondo l’insider, Sony e Marvel starebbero programmando un ulteriore gioco esclusivo per PS5 dedicato ai supereroi della compagnia, oltre a Spider-Man e Wolverine. Di fatti, Nick spiega che il titolo sarà un tripla A multiplayer dedicato a più eroi Marvel, sebbene non sappia né quali saranno i personaggi coinvolti, né chi è il team di sviluppo dietro il misterioso progetto. La sua fonte ha fatto anche delle comparazioni molto specifiche per far comprendere meglio la natura del titolo, ma Nick spiega di non poter dire nulla per mantenere nascosta l’identità del suo informatore.

Per speculare su chi sia la software house al lavoro sul titolo, Nick spiega che si potrebbe trattare proprio di Insomniac Games, soprattutto perché ha già una grande esperienza con le produzioni targate Marvel e comprendere molto bene i suoi supereroi. Tuttavia, l’insider ci tiene a specificare che questa affermazione è una sua ipotesi e che la sua fonte non ha mai fatto menzione sul team di sviluppo dietro il progetto. Per non perdere ulteriori novità e aggiornamenti sulla questione, restate connessi sulle nostre pagine.