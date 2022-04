Nel corso della nottata abbiamo potuto assistere ai BAFTA Awards 2022: la cerimonia primaverile che va a premiare quelli che sono stati i migliori videogiochi usciti l’anno scorso. Un po’ come nei Game Awards di dicembre, anche nei BAFTA i vari titoli in nomination sono stati suddivisi in una serie di categorie ben distinte. A vincere il premio più ambito è stata un’esclusiva PS5, ma vediamo insieme nel dettaglio tutte le premiazioni.

Partiamo dal titolo che si è portato a casa il premio come miglior gioco dell’anno, ovvero Returnal. Il titolo PS5 sviluppato dai ragazzi di Housemarque è stato elogiato da critica e pubblico, e sebbene durante i Game Awards non fosse riuscito a portare a casa il premio più ambito, il frenetico titolo si è rifatto giusto in queste ore. Oltre a vincere come miglior gioco, Returnal ha vinto in totale in quattro categorie.

Nello specifico l’esclusiva PS5 ha vinto anche il premio come miglior audio, per la miglior musica e per la miglior interpretazione, constatando quanto all’interno di questo titolo gli aspetti uditivi e recitativi siano dei punti forti dell’intera esperienza. I BAFTA Awards 2022, però, hanno premiato anche altri titoli che ci hanno accompagnato per tutto l’anno scorso, come per esempio Ratchet e Clank: Rift Apart, Forza Horizon 5, It Takes Two e molti titoli indie che hanno lasciato il segno.

Di seguito trovate tutti i vincitori di questi BAFTA Awards 2022 divisi per categoria:

Best Game – Returnal

Animation – Ratchet e Clank Rift Apart

Artistic Achievement – The Artful Escape

Audio Achievement – Returnal

British Game – Forza Horizon 5

Debut Game – Toem: A Photo Adventure

Evolving Game – No Man’s Sky

Family – Chicori: A Colorful Tale

Game Beyond Entertainment – Before Your Eyes

Game Design – Inscryption

Multiplayer – It Takes Two

Music – Returnal

Narrative – Unpacking

Original Property – It Takes Two

Performer in Leading Role – Jane Perry (voce di Selene Vassos in Returnal)

Performer in Supporting Role – Kimberly Brooks (voce di Hollis Forsythe in Psychonauts 2)

Techical Achievement – Ratchet & Clank: Rift Apart

EE Game of the Year (votato dagli utenti) – Unpacking

Come possiamo vedere tra Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart, Sony ha dominato parecchio questa edizione dei BAFTA Awards, ma rimane comunque una bella varietà di esperienze a conferma di quanto l’anno scorso sia stato uno degli anni più vari per il mercato videoludico.