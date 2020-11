PS5, uscita anticipata al 12 Novembre in Germania

Buone notizie per chi è in attesa di PS5? Sembra che ci siano alcune ghiotte novità per quanto riguarda le spedizioni della console soprattutto in Europa. A quanto pare la console di Sony potrebbe arrivare prima del previsto nel vecchio continente, il tutto dovuto alle misure di contenimento che alcuni paesi dell’Unione stanno prendendo. Nel caso specifico che vi portiamo all’attenzione, sembrerebbe che stiano arrivando alcune mail da parte di Media World Germania a tutti gli utenti che hanno prenotato la console.

Nel messaggio(che potete trovare qui) si può leggere chiaramente che il giorno fissato per il ritiro è il 12 Novembre, quindi precisamente 7 giorni prima della data di uscita prevista e comunicata ufficialmente da Sony. La data in questione combacerebbe ovviamente con l’uscita anche in altri mercati di PS5, tra cui America e Giappone. A seguire la Germania sarebbe ovviamente il Regno Unito. Nello specifico la catena GAME avrebbe fermato la presa in carico della “caparra” da parte degli utenti perché la data di lancio della console di Sony potrebbe cambiare in corso d’opera.

Ovviamente al momento non abbiamo altre notizie e saremo sempre in allerta, soprattutto per capire come questa situazione possa cambiare nel corso del tempo. Siamo inoltre anche molto dubbiosi che la cosa possa verificarsi realmente, e Sony poi alla fine non blocchi la cosa e costringa gli store a procedere con l’invio online degli ordini “confermati” e saldati. “Sony ci ha consigliato di interrompere la raccolta di depositi in quanto potrebbe avvicinare la data o ritardare il rilascio poiché Regno Unito, Francia e Germania entrano in lockdown“.

Al momento che vi scriviamo non abbiamo notizie da parte di Sony, speriamo che nelle prossime ore si possano avere maggiori informazioni sul caso e che magari anche nel nostro paese sarà possibile accedere all’acquisto anche prima della data di lancio ufficializzata in passato. Voi cosa ne pensate della mossa? Sicuramente ricevere la console in contemporanea con l’America e il Giappone sarebbe davvero un ottima notizia. Fateci sapere inoltre che titoli avete pensato di acquistare per il lancio…e perché proprio Spider-man?