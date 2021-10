PS5 vende bene nonostante le scorte e demolisce un record storico di Nintendo

Nonostante la carenza di scorte, PS5 è riuscita in un record decisamente storico. La console di casa Sony, come già sapevamo infatti, riesce comunque a vendere decisamente bene ma gli ultimi dati di vendita hanno dimostrato come l’azienda nipponica abbia saputo interrompere una striscia positiva di Nintendo.

Come riportato da Matt Piscatella, analista finanziario del NPD, PS5 ha saputo imporsi come miglior piattaforma a livello vendite negli USA a settembre. Non solo a livello di Dollari (la console costa di più di quella Nintendo), ma anche a livello di unità vendute. Perché però si tratta di un record storico? Semplicemente perché i dati di vendita di settembre hanno dimostrato come Sony sia riuscita nel fermare una striscia consecutiva di Nintendo Switch, che si era attesta come miglior console a livello vendite per ben 33 mesi consecutivi.

Nintendo Switch aveva cominciato la sua scalata al successo tra novembre e dicembre del 2018. Da lì in avanti nessun’altra piattaforma era riuscita nell’impresa di scardinarla dalla prima posizione. Per 33 mesi consecutivi, Switch aveva venduto più di tutte le altre piattaforme disponibili, anche in momenti in cui non c’erano problemi di scorte come nell’ultimo anno. Ci voleva solamente PS5 e dei restock forse più frequenti e con maggiori unità per poter riuscire a battere questo record.

Come sempre, Piscatella ha ricordato che Nintendo Switch era la prima console a livello di unità vendute. Questo significa che per quanto riguarda i ricavi, invece, si era sempre posizionata al di sotto. Logica ineccepibile, considerato appunto quanto costi la console della casa di Kyoto rispetto ai concorrenti. Ora PS5 è riuscita in una performance incredibile: il dubbio è capire se riuscirà ad assestarsi ancora su questi livelli. Nessuna menzione, infine, per Microsoft: la console della casa di Redmond (anzi, le console considerati i modelli Xbox Series S e Xbox Series X), complice soprattutto lo shortage, non riesce ancora ad imporsi come quella Sony. Solo questione di tempo?