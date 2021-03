PS5: vende la console Sony per gettarsi nel retrogaming

PS5 è probabilmente la console più ricercata del momento. A distanza di mesi dalla sua uscita, ancora molte persone ne stanno cercando una con i siti ed i negozi del settore che si ritrovano sempre intasati quando informano i possibili acquirenti di uno stock di unità in arrivo. Purtroppo la pandemia da coronavirus ha decisamente rallentato la produzione e di conseguenza l’arrivo di ulteriori console nei prossimi mesi. Quella che vi racconteremo oggi è una storia di amore verso il retrogaming, un utente ha infatti deciso di vendere la sua PlayStation 5 per ampliare la sua collezione di giochi per il glorioso Nintendo 64.

Tale storia è divenuta virale nel giro di poche ore sul sito Resetera. Il protagonista di questa faccenda è Traxus che in un periodo dove le persone stanno pregando di poter acquistare una PS5, ha ben deciso di vendere la sua console per focalizzarsi più sul Nintendo 64.

“Tutto è iniziato quando trovai, sul ciglio della strada, un vecchio televisore a tubo catodico. Tale reliquia la sentii gridare, proprio come le sirene nei racconti dei marinai e per questo decisi di portarla a casa. Decisi di farmi trasportare dall’emozione e quindi vendere la mia PS5 formato digitale per sostenere la mia dipendenza, con grande dispiacere di mia moglie. Adoro PS5, ma in questo momento posso farne a meno, ho comunque fatto una scorpacciata di titoli che rimarranno nella mia libreria digitale e recuperabili in futuro. Probabilmente tornerò quando verrà rilasciato God of War 2 oppure Horizon Zero Dawn 2.”

Queste sono le parole di Traxus il quale ha successivamente aggiunto che si sta divertendo un sacco, specialmente con suo figlio. “Ho giocato a Super Mario 64 con mio figlio e la console regge ancora bene come nel 1996”. Ha aggiunto. Si tratta a tutti gli effetti di una storia tanto curiosa quanto commovente, del resto l’amore verso il retrogaming non svanirà mai.