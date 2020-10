PS5 venderà più di PS4 nei primi mesi, Jim Ryan ne è certo

Ora che siamo a conoscenza di tutte le più importanti informazioni su PS5, non ci resta che attendere pazientemente il giorno dell’uscita della nuova console targata Sony. Manca poco più di un mese al 19 novembre, e nel frattempo le console next gen prendono sempre più spazio all’interno degli appuntamenti comunicativi e le interviste. È proprio in una recente intervista che il CEO di Sony, Jim Ryan, ha voluto dire la sua sulle vendite che riuscirà ad effettuare PlayStation 5 nel suo primo arco di vita.

Le ultime dichiarazioni di Ryan sono state riportate all’interno di un’intervista rilasciata al quotidiano coreano Naver. Come viene riportato anche su Twitter dal noto insider Daniel Ahmad, Jim Ryan ha voluto affermare che PS5 ha l’obbiettivo di vendere maggiormente rispetto quanto fatto da PlayStation 4 nei primi mesi quattro mesi di vita della console. Va sottolineato come con PS4 Sony riuscì a vendere la bellezza di sette milioni di console solamente tra novembre 2013 e marzo 2014.

Jim Ryan, the CEO of Sony Interactive Entertainment, said in an interview with Korean media that he expects PS5 to sell more in its first fiscal year than PS4.

Second round of pre-orders for PS5 will open in Korea on Oct 7 at noon. https://t.co/rWaO5iObkC pic.twitter.com/5P9pmpfj8i

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 5, 2020