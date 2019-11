PS5: potremo “entrare nei video” condivisi e giocare le scene mostrate?

Una delle più grandi innovazioni di PlayStation 4 è il tasto “Share”, il quale permette in pochissimi passaggi di ottenere screenshot e brevi video dai propri giochi eseguiti in quel momento sulla piattaforma. Ora, un nuovo brevetto apparso online suggerisce che questo tipo di funzione non solo tornerà con PS5, ma verrà notevolmente potenziata. Il brevetto parla di una funzione chiamata “Scene Tagging”, e sembra voler rendere la creazione di video molto più utile. La spiegazione del brevetto si dilunga, come è tipico, ma ecco ciò che è possibile capire.

“Scene Tagging” farà in modo che ogni scena di gameplay registrata da un utente PS5 includa metadata specifici, i quali indicheranno di che gioco si tratta, in quale sezione del gioco ci si trova, quali oggetti e personaggi sono presenti e via dicendo. Lo scopo di tutto questo è di permettere ai giocatori PS5 di cercare una specifica scena all’interno di un gioco e di vedere un videoclip dedicato proprio a tale scena.

La parte più interessante, però, viene ora. Secondo il brevetto, dovrebbe essere possibile “ricreare gli eventi registrati così che l’utente possa partecipare all’interno dell’evento stesso tramite il device da gioco“. Detto in altri termini, il giocatore potrebbe trovare una specifica scena di un gioco, vedere tale sezione all’interno di un video e poi giocarla in prima persona (possedendo il gioco, forse).

Detto in questi termini, sembrerebbe qualcosa di simile a quanto annunciato da Google per Stadia: State Share (attualmente non disponibile). Resta da capire se il Share Tagging di cui parla il brevetto sia qualcosa di facilmente implementabile in ogni gioco o se, al pari di Stadia, ogni sviluppatore debba decidere se renderlo disponibile o meno.

In realtà, prima di tutto dovremo scoprire se questo brevetto avrà una qualche applicazione pratica: è possibile che si tratti di un’idea che non verrà mai attuata. Diteci, voi cosa ne pensate?