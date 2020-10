PS5: trapela sul web il video della sequenza di avvio

L’utente russo di Reddit, wsb_BernieMadoff, ha pubblicato in rete il video della sequenza di avvio di PS5, seguita dall’iconico suono di accensione della console dal controller e presentandoci anche il nuovo DualSense in una colorazione nera ed inedita. Dopo l’accensione, dunque, si nota subito sullo schermo il classico menu di selezione dei profili con la nuova grafica della console.

Tutto ciò però sta facendo discutere molto gli utenti sulle piazze virtuali, diffidenti e poco disposti a credere alla veridicità di tali contenuti. “#TeamFake” commentano molti utenti su Reddit, nonostante il leaker abbia condiviso anche foto che effigiano la base di appoggio e la scocca bianca di PS5. Oltre a dubitare dell’attendibilità dell’interfaccia utente mostrata in questo video, in molti pensano che anche il controller possa essere un falso – sia perché Sony finora ha presentato ufficialmente il controller bianco standard e sia perché nel video compaiono i tasti bianchi pur essendo un DualSense completamente nero.

Sappiamo che Sony ha consentito ad alcuni youtuber giapponesi di provare in anteprima PS5, al fine di realizzarne dei video approfondimenti. È evidente, perciò, che gli streamer giapponesi non tarderanno a condividere le loro prime impressioni e a diffondere materiale informativo sulla console next-gen del colosso nipponico, comprese le funzionalità del DualSense e i tempi di caricamento. Tuttavia, il dubbio rimane sulla veridicità di questo video comparso anticipatamente.

Il leaker in questione ha addirittura affermato di aver pagato 100€ per questo video di pochi secondi ed è facile immaginare che sia stato un ottimo espediente per guadagnare anche dei soldi, approfittando di tutti gli utenti letteralmente assetati di informazioni sulla tanto desiderata PS5, senza però andare oltre per la paura di eventuali ripercussioni. Dal video qui sopra, è possibile anche udire i commenti dell’utente in questione, durante i 20 secondi mostrati riguardanti l’avvio di PS5. “E perché Sony ha bisogno di una doppia fotocamera? È per due utenti, ognuno si connette a un Bluetooth diverso?” dice uno dei due. “No, è come una doppia fotocamera nei telefoni cellulari” risponde l’interlocutore. “Modalità ritratto?” chiede il primo, “Si” conclude il secondo.