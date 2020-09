PS5 vs Xbox Series X: Microsoft vincerà secondo Jaffe

Mancano poco meno di due mesi e finalmente la nona generazione videoludica prenderà ufficialmente il via con il lancio di PS5 e Xbox Series X|S. Nel corso delle ultime settimane abbiamo assistito a un continuo botta e risposta da parte di Sony e Microsoft culminato con una notizia shock; l’acquisizione di ZeniMax/Bethesda da parte della compagnia Xbox. È ancora presto per dire chi la spunterà tra i due colossi dell’intrattenimento, ma c’è qualcuno che sembra già avere le idee molto chiare.

Parliamo di David Jaffe, personalità molto importante all’interno dell’industria con il grande merito di aver creato due IP a dir poco storiche: Twisted Metal e God of War. In un recente video caricato sul proprio canale YouTube, Jaffe si è detto molto colpito da quelle che sono state le recenti mosse messe a segno da Microsoft, tanto che al momento vede la compagnia di Xbox Series X|S messa di gran lunga meglio rispetto a Sony e alla propria PS5.

Quello che si augura Davida Jaffe è che Sony possa rispondere presto con una contromossa all’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft; un colpo che ha saputo mettere in ottima luce l’operato della compagnia di Redmond. Jaffe dice anche la sua sulle possibili vendite di questa prossima generazione, con PS5 che potrebbe vendere comunque una grande numero di console, ma sarà Microsoft a diventare la nuova leader del mercato videoludico.

Il papà di Twisted Metal e God of War ha espresso la sua opinione, ma diteci; siete d’accordo con quanto detto da Jaffe nel suo ultimo video? Pensate anche voi che Sony debba rispondere a Microsoft in tempi brevi per riconquistare una fetta di attenzione da pare dei videogiocatori? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.