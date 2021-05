PS5 vs Xbox Series X: su quale console si possono installare più giochi?

Da quando PS5 e Xbox Series X sono arrivare sul mercato, abbiamo fatto e proposto diversi paragoni tra le console di nuova generazione. Le due console, però, a differenza della scorsa generazione sono più diverse di quanto si possa pensare ad una prima occhiata. Sia Sony che Microsoft vogliono proporre in questa generazione due filosofie di gioco molto distanti, e se da una parte abbiamo una concentrazione maggiore sui servizi come Xbox Game Pass, dall’altro lato ci troviamo con un esperienza più sensoriale con il DualSense e il Tempest Engine.

All’interno di una delle bacheche Reddit dedicate a PS5, un utente ha stilato una comparazione tra lo spazio che necessitano alcuni giochi sulle console Sony e su Xbox Series X. Il risultato ci mostra in modo inequivocabile come praticamente tutti i giochi presi in esame da questo utente occupino molto meno spazio sulla PlayStation di ultima generazione rispetto alla console Sony della scorsa generazione e di Xbox Series X.

Com’è possibile vedere dalla lista stilata dall’utente, che potete trovare su Reddit cliccando a questo indirizzo, sono stati presi in esame alcuni dei titoli tripla A (e non) più importanti e chiacchierati degli ultimi anni. Tra questi spiccano senz’altro le comparazioni delle dimensioni dei file di Control, 25.7 GB su PS5 contro i 43.6 di PS4, quelli di Subnautica 3,8 GB contro 8,3 GB e Marvel’s Avengers con la bellezza di 74.1 GB contro i 116.6 GB.

La cosa interessante che viene sottolineata dall’utente, è il notare come se un giocatore dovesse installare tutti i giochi presi in esame su PS5 e Xbox Series X occuperebbero in totale 430,1 GB sulla console Sony contro i 608,4 GB su Xbox. Infine rimarrebbero 236,9 GB su PlayStation 5 e solo 193,6 GB su Series X.