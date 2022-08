L’aumento di prezzo di PS5 imposto da Sony è stata un’ottima occasione per Ampere Analysis di analizzare, ulteriormente, il mercato dei videogiochi e la sua suddivisione tra il colosso nipponico e Microsoft. Ovviamente non si parla a livello di software, ma più invece per quanto riguarda il mercato hardware e la vendita delle console, un frammento non sempre facile da analizzare, a causa dei dati che devono essere necessariamente dai produttori e che spesso sono restii nel diramarli in maniera completa o con spiegazioni corrette al seguito.

Quella di Ampere Analysis non è propriamente una ricerca corretta sui numeri e sulle quantità vendute, ma più una stima (sicuramente molto vicina alla realtà), che merita la pena di essere letta. Stando a quanto riportato dalla società, al momento PS5 ha una quota di mercato decisamente più dei due modelli di console di Xbox. Sony ha venduto (tra la console standard e quella digital) circa 21 milioni di unità, mentre Microsoft ha venduto (tra i due modelli disponibili) 13,8 milioni di unità. Numeri importanti da entrambe le parte, che però ci dimostrano come il mercato dei videogiochi scelga ancora PlayStation in maggioranza, complice anche la presenza del brand e il grande lavoro fatto da Sony nel corso degli anni per imporsi come macchina da gioco in grado di offrire esperienze memorabili come i giochi di Uncharted, The Last of Us e God of War.

L’analisi di Ampere poi prosegue, illustrando anche la situazione attuale a livello di prezzi, citando il tanto citato aumento di prezzo della console, che secondo la società non impatterà sulle vendite. L’intero report è visionabile a questo indirizzo.

PS5 e Xbox Series S|X sono state a lanciate a novembre 2020. Ancora oggi, a circa due anni di distanza dal lancio, si fatica a trovarle stabilmente nei negozi fisici e online. Sono diversi i giocatori che non hanno ancora tra le mani una console next gen e questo problema potrebbe durare ancora a lungo a causa della crisi dei semi conduttori.