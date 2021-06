PS5: Xbox Game Pass ha aiutato un giocatore ad acquistare la console Sony

Che Xbox Game Pass abbia cambiato, e quasi rivoluzionato, la concezione del gaming per alcuni appassionati è ormai un dato di fatto. Sempre più utenti Xbox (e anche PC) si abbonano al servizio e provano una serie di giochi che, altrimenti, difficilmente avrebbero giocato se non fossero inseriti all’interno dell’abbonamento Microsoft. Proprio grazie a questo servizio, un appassionato è riuscito ad acquistare una nuova e fiammante PS5, ma come è stato possibile?

Questa storia è stata raccontata direttamente dal diretto interessato con un post su ResetEra. Questo giocatore brasiliano ci racconta, in breve, quanto negli anni sia passato dal giocare su Wii a raggiungere Xbox 360 per non perdersi le produzioni in uscita anche sulla console Microsoft. In seguito, con l’avvento di Xbox Game Pass, questo appassionati ha scoperto di riuscire a giocare parecchi titoli andando a risparmiare parecchi soldi sui singoli acquisti.

Questi risparmi lo hanno portato ad aggiudicarsi una PS5 senza sovrapprezzo dato dai bagarini, portandolo a godere di alcuni dei recenti titoli Sony che, a detta del giocatore, gli stavano facendo gola da più di qualche anno. Tra questi cita The Last of Us, e ovviamente il suo seguito uscito appena un anno fa, che hanno da sempre solleticato il giocatore brasiliano, soprattutto quando di recente Sony ha annunciato l’aggiunta ai 60FPS in The Last of Us Parte 2 su PS5.

Come sottolinea alla fine del suo post su ResetEra, l’appassionato dichiara che il gaming in Brasile è una passione parecchio costosa, e nonostante un lavoro con delle buone entrate economiche alle spalle, essere riuscito a risparmiare qualcosa grazie all’Xbox Game Pass lo hanno portato ad acquistare una PS5 appena gli è stato possibile senza pensarci due volte.