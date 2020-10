PS5 vs Xbox: una “ricerca” svela chi vince, ma non credetegli

Ora che siamo in attesa solamente del lancio delle nuove console di prossima generazione, si cominciano a stilare i primi dati sull’interesse dei giocatori verso una o l’altra console. Uscendo entrambe nello stesso mese, sia PS5 che Xbox Serie X|S partiranno più o meno sulla stessa griglia di partenza. Stando a una ricerca di dati fatta da Hastings Entertainment, negli Stati Uniti d’America la scelta di una delle due console al momento sembra pendere dal lato Sony.

Sulla base di questi nuovi dati raccolti da Hastings Entertainment, per i cittadini americani al momento è più attesa PS5 rispetto alle due nuove Xbox Series X|S. Per ora quindi, negli USA Sony sta battendo Microsoft, con ben 28 stati che stanno preferendo la piattaforma PlayStation di nuova generazione rispetto ai 22 stati che al day one andranno di acquisto di una delle due nuove console targate Xbox.

La ricerca portata a termine da Hastings Entertainment si è basata principalmente sui vari hashtag condivisi in rete dai vari giocatori. Troppo poco sinceramente per rendere effettivamente credibile il risultato proposto dal sito americano. Inoltre, i dati raccolti negli ultimi trenta giorni sono stati presi solamente da 200.000 tweet, un numero un po’ troppo esiguo per delinearne un netto risultato che si possa anche solamente avvicinare alla realtà.

Difficile quindi credere ai dati che ci sono stati proposti, ma di certo le attenzioni che stanno ricevendo entrambe le console di prossima generazione PS5 e Xbox Series X|S, in questo periodo sono decisamente al loro apice. Cosa ne pensate di questa ricerca condotta da Hastings Entertainment? Avete già deciso quale sarà la console che vi porterete a casa il prossimo novembre? Ditecelo con un commento nella sezione dedicata.