PS5 e Xbox Scarlett: confermato uno dei primi giochi per next-gen

PS5 e Xbox Scarlett potranno di certo contare su molti giochi: ora, è stato annunciato qual è uno dei primi titoli che arriverà su next-gen.

La next-gen non è già dietro l’angolo ma è abbastanza vicina perché ci si pensi frequentemente e, sopratutto, è talmente a portata che tutte le grandi società sviluppatrici di videogame stanno pensando ai primi titoli in arrivo su PS5 e Xbox Scarlett. La maggior parte, però, non è ancora pronta a rivelare o a confermare nulla: qualcuno, invece, sì.

Il CTO di Techland, Pawel Rohleder, ha parlato ai microfoni di WCCFTech confermando che Dying Light 2 uscirà sì su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma anche su PS5 e Xbox Scarlett (o Project Scarlett, se preferite). Chiaramente, essendo già questa una notizia di un certo peso, non è stato rivelato null’altro se non che Dying Light 2 è stato fin dall’inizio pensato come un titolo cross-gen. Non dobbiamo aspettarci, probabilmente, una conversione raffazzonata, ma un titolo che sfrutta la superiore potenza delle nuove macchine da gioco di Sony e Microsoft.

Sappiamo già che Dying Light 2 sarà rilasciato su PC e sull’attuale generazione durante la primavera del 2020. PS5 e Xbox Scarlett sono attese per la fine del 2020, ma per ora non sappiamo se Techland punti a rilasciare Dying Light 2 in contemporanea alle console o se avrà bisogno di prendersi un po’ più di tempo per completare la versione next-gen.

Giorno dopo giorno le potenzialità di PS5 e Xbox Scarlett si fanno più chiare, sopratutto grazie ai molti sviluppatori che vedono nella next-gen un interessante cambiamento. Le nuove console, infatti, non avvantaggeranno solo i grandi studi che puntano a opere tecnicamente all’avanguardia, ma sarà d’aiuto anche ai piccoli sviluppatori che potranno lavorare con più tranquillità, dovendo perdere meno tempo a ottimizzare i propri titoli.