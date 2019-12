PS5 e Xbox Scarlett: Schreier ci svela nuovi dettagli, le console sono molto potenti

La prossima generazione di console è solo a un anno di distanza, ma sembra più lontana che mai. Sony e Microsoft non ci racconteranno nulla di nuovo a riguardo fino al prossimo anno e, probabilmente, per poter scoprire le informazioni fondamentali legate a PS5 e Xbox Scarlett (ovvero prezzo e data di uscita) dovremo attendere fino a giugno 2020. Fortunatamente il sempre affidabile Jason Schreier ha qualcosa da dirci.

Il giornalista di Kotaku ha sfruttato il proprio profilo Twitter per raccontare quello che ha scoperto tramite le proprie fonti. Schreier afferma prima di tutto che Microsoft è attualmente vari passi indietro rispetto a Sony per quanto riguarda la comunicazione con il pubblico, ma ciò non avrà impatto il prossimo autunno: il cambio generazionale rimetterà quindi in pari le due società, secondo Schreier.

A few more next-gen tidbits:

– MS has been well behind Sony w/r/t communication, but that probably won't matter next fall

– Whispers suggest PS5 and XB2 have similar specs (and both sound VERY powerful)

– PS5 strategy is to be as accessible as possible (hence "no load times")

— Jason Schreier (@jasonschreier) December 4, 2019